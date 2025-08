Brasil é Eneacampeão da Copa América Feminina em final de tirar o fôlego

Quito, Equador – Em uma noite que ficará marcada na história do futebol feminino, a Seleção Brasileira conquistou neste sábado (02.08.2025) seu nono título da Copa América. A vitória veio de forma dramática, em uma disputa de pênaltis eletrizante por 5 a 4, após um empate inacreditável de 4 a 4 no tempo regulamentar e na prorrogação contra a Colômbia, no Estádio Rodrigo Paz Delgado. A goleira Lorena foi a grande heroína da decisão, com atuações decisivas.

O triunfo representa o primeiro grande título sob o comando do técnico Arthur Elias, consolidando o excelente momento da equipe, que já havia conquistado a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A Colômbia, por sua vez, amargou seu quarto vice-campeonato na competição, sendo o segundo consecutivo para o Brasil, revivendo a dolorosa memória de 2022.

Um Festival de Gols e Emoções

O jogo foi um verdadeiro espetáculo, com chances para os dois lados desde o início. Aos 10 minutos, o Brasil teve sua primeira grande oportunidade com Dudinha, mas a goleira Kate Tapia fez a defesa. Aos 25 minutos, a Colômbia abriu o placar com Linda Caicedo, aproveitando a liberdade na área. As colombianas quase ampliaram com Mayra Ramírez, que se atrapalhou diante de Lorena. Nos acréscimos do primeiro tempo, o Brasil buscou o empate em pênalti convertido por Angelina, após revisão do VAR.

A segunda etapa reservou ainda mais drama. Logo na volta do intervalo, o Brasil quase virou com Kerolin e Gio Garbelini, que acertou a trave. Mas a Colômbia voltou a ficar à frente com um gol contra infeliz de Tarciane. Aos 35 minutos, a artilheira Amanda Gutierres igualou para o Brasil. A alegria, porém, durou pouco: aos 42, Mayra Ramírez colocou a Colômbia novamente na frente. Quando a vitória colombiana parecia selada, a genialidade de Marta brilhou: um chute de primeira da entrada da área, nos acréscimos, levou o jogo para a prorrogação, com um inacreditável 3 a 3 no placar.

Marta e Lorena decidem na prorrogação e pênaltis

Na prorrogação, o Brasil assumiu a liderança pela primeira vez no jogo. Aos 10 minutos do primeiro tempo extra, Marta, novamente ela, aproveitou um cruzamento de Angelina e, com um toque sutil, colocou a bola no cantinho, fazendo 4 a 3. Mas a Colômbia não se deu por vencida e, aos nove minutos do segundo tempo da prorrogação, Leicy Santos cobrou uma falta com maestria, empatando a partida em 4 a 4 e levando a decisão para os pênaltis.

Nas penalidades, a tensão tomou conta. Tarciane e Catalina Usme converteram as primeiras. Angelina parou em Tapia, e Restrepo abriu vantagem para a Colômbia. Amanda Gutierres marcou, e Paví chutou para fora, deixando tudo igual novamente. Mariza fez o seu, e Lorena brilhou ao defender a cobrança de Leicy Santos. A disputa seguiu ponto a ponto, com Lorena defendendo novamente, e o Brasil garantindo o nono título continental em uma final inesquecível.

As duas seleções agora voltam a campo apenas na próxima data Fifa, prevista para outubro deste ano, para iniciar suas preparações para os próximos desafios internacionais.

FICHA TÉCNICA

COLÔMBIA 4 (4) x (5) 4 BRASIL

Local: Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito (Equador)

Data: 02/08/2025

Árbitro: Dione Rissios (CHI)

Assistentes: Marcia Castillo (CHI) e Leslie Vasquez (CHI)

VAR: Augusto Menéndez (PER)

Público: 23.798 torcedores

Cartões amarelos: Lorena Bedoya, Carolina Arias, Kathe Tapia, Carabalí e Ángelo Marsiglia (Colômbia) / Tarciane, Mariza, Isa Haas, Angelina e Arthur Elias (Brasil)

GOLS: Linda Caicedo, aos 25′ do 1ºT, Tarciane, aos 24′ do 2ºT, Mayra Ramírez, aos 42 do 2ºT e Leicy Santos, aos 9′ da 2ºT da prorrogação (Colômbia) / Angelina, aos 53′ do 1ºT, Amanda Gutierres, aos 35′ do 2ºT e Marta, aos 50′ do 2ºT e aos 14′ do 1ºT da prorrogação (Brasil)

COLÔMBIA: Kathe Tapia; Carolina Arias (Bonilla), Dani Arias, Carabalí e Caracas; Lorena Bedoya (Restrepo), Ilana Izquierdo (Paví) e Leicy Santos; Linda Caicedo, Mayra Ramírez (Serna) e Valerin Loboa (Catalina Usme). Técnico: Ángelo Marsiglia

BRASIL: Lorena; Fê Palermo (Isa Haas), Tarciane e Mariza; Gabi Portilho (Luany), Angelina, Duda Sampaio (Yaya) e Yasmim; Kerolin (Jhonson), Gio Garbelini (Marta) e Dudinha (Amanda Gutierres). Técnico: Arthur Elias

Fonte: Esportes