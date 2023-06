Brasil é eliminado do Mundial Sub-20

O Brasil está eliminado da Copa do Mundo Sub-20. Em jogo emocionante no Estádio Bicentenário, em San Juan, o time canarinho foi derrotado para Israel por 3 a 2, neste sábado. O resultado nas quartas de final do Mundial Sub-20 coloca um fim na participação da equipe brasileira na Argentina.

Com a vitória sobre o Brasil, Israel retorna a campo na quinta-feira, às 14h30, para a semifinal no Estádio Diego Armando Maradona, em La Plata. O adversário sairá do vencedor entre Estados Unidos e Uruguai, que jogam neste domingo, às 18 horas, no estádio Madre Ciudades, em Santiago del Estero.

Brasil x Israel | Foto: Lesley Ribeiro/CBF

Com quatro desfalques – Mycael, Arthur, Robert e Kaiki Bruno -, o técnico Ramon Menezes teve de fazer mudanças na equipe em busca da vaga na semifinal do Mundial. Guilherme Biro foi recuado para a lateral e Marquinhos entrou no meio de campo.

O jogo foi de total equilíbrio. Atual vice-campeão europeu Sub-19, Israel conseguiu neutralizar as ações ofensivas do Brasil e provocou um jogo mais truncado, sem muitas chances para ambos os lados.

Brasil x Israel | Foto: Lesley Ribeiro/CBF

Os gols só saíram no segundo tempo e em um curto intervalo de tempo. Aos 10 minutos da etapa final, Marcos Leonardo recebeu na área e chutou forte para fazer 1 a 0. Mas a vantagem durou apenas quatro minutos. Aos 14, Khalaili aproveita cruzamento na área para empatar.

Brasil x Israel | Foto: Lesley Ribeiro/CBF

O jogo foi para a prorrogação e novamente o Brasil saiu à frente. Com apenas 23 segundos, em ótima trama brasileira, Andrey deu passe de letra para Matheus Nascimento fazer 2 a 1. Mas, dois minutos depois, a bola atravessou a defesa brasileira e chegou em Shibli: 2 a 2.

Brasil x Israel | Foto: Lesley Ribeiro/CBF

O gol de empate deu novo ânimo para Israel, que virou o placar. Aos 17 minutos da prorrogação, Turgeman fez bonita jogada na área e chutou forte para fazer 3 a 2.

Brasil x Israel | Foto: Lesley Ribeiro/CBF

Israel teve duas grandes chances para ampliar. Aos seis minutos do segundo tempo, pênalti para o time europeu. A primeira cobrança foi com Madmon, que parou em Kaique. No rebote, o juiz deu novo pênalti. Dessa vez quem bateu foi Ibrahim, que também perdeu ao chutar para fora.

Vivo após os dois pênaltis, o Brasil foi todo ao ataque em busca do empate que levaria o jogo para os pênaltis, mas sem sucesso. Fim de jogo, com Israel classificado para as semifinais da Copa do Mundo Sub-20.

Fonte: Esportes