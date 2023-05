Brasil é apontado como o 11º país com maior índice de escravidão

Reprodução/TV Bahia/Carta Capital – 24.05.2023 Os dados mostram que o Brasil possui cerca de 1 milhão de pessoas em trabalho análogo à escravidão

Um levantamento divulgado pela Global Slavery Index 2023 nesta quarta-feira (24), aponta que o Brasil possui mais de 1 milhão de pessoas que vivem em situação de ” escravidão contemporânea”. A pesquisa é feita pela organização Walk Free , que trabalha com direitos humanos e produz dados acerca da escravidão no mundo.

Os dados utilizados na pesquisa são de 2021, e mostram que cerca de 49,6 milhões de pessoas se encontram em situação de escravidão no mundo, sendo cerca de 1,05 milhão apenas no Brasil . A organização ainda aponta que entre 2018 e 2021, o número de escravos contemporâneos aumentou, com mais de 10 milhões de indivíduos sendo considerados.

Segundo a organização , o Brasil se encontra na 11ª posição com o maior número de pessoas em estado de escravidão contemporânea , no ranking que possui cerca de 160 países. A lista é liderada pela Índia (com 11 milhões), China (5,8 milhões) e Coreia do Norte (2,3 milhões). O top 10 fecha com os Estados Unidos, com cerca de 1,1 milhão de pessoas em tais condições.

A pesquisa fez um cálculo, levando em conta o número total de habitantes em cada país, para ver o percentual de ocorrência de escravidão contemporânea em cada caso. Com isso, a Coreia do Norte acaba liderando o ranking, com 104 pessoas escravizadas a cada mil habitantes, seguidas da Eritreia (90 pessoas) e da Mauritânia (32 pessoas).

Nesta perspectiva, o Brasil apresenta cerca de 5 pessoas escravizadas por mil habitantes, sendo classificado como “média/baixa” a ocorrência.

A Walk Free promoveu o levantamento pela quinta vez, sendo baseada em fatores individuais e sociais sobre a escravidão em cada país. São feitas entrevistas e coleta de dados quantitativos. Neste levantamento , pode-se verificar que 87 dos países analisados consideram o trabalho forçado como crime, e 137 tratam como crime de tráfico humano.

Eles ainda identificaram que “quase todos os governos do mundo se comprometeram a erradicar a escravidão moderna por meio de suas legislações e políticas nacionais”, mas que o processo segue “estagnado” desde 2018.

O que o estudo mostra é que o trabalho escravo tem prevalecido em países com baixa renda, e está ligado com as demandas dos países com alta renda.

Com isso, pode-se analisar que em 2021, os Estados participantes do G20 — com o Brasil incluso — movimentou US$ 468 bilhões em importações de produtos que podem estar ligados ao trabalho escravo . Desde montante, cerca de US$ 243,6 bilhões são advindos de produtos eletrônicos e US$ 160,6 bilhões do mercado de roupas e têxtil. Os Estados Unidos segue no primeiro lugar de importações, seguidos do Japão e da Alemanha.

Seguindo nesta análise, o Brasil fica em 15º lugar, movimentando cerca de US$ 5,6 bilhões em produtos com riscos de trabalho escravo . Os setores ao qual o país importou são relacionados a óleo de palma e painéis solares, vindo principalmente da China, Indonésia e Bangladesh. O estudo aponta que o Brasil tem também produtos advindos do trabalho escravo , sendo vistos na produção de café, cana-de-açúcar, madeira, carne bovina e roupas.

A Walk Free citou um destaque positivo para o Brasil , pela divulgação da “Lista Suja do Trabalho Escravo”, que tem sido feita pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), que foi criada em 2003. A versão mais recente publicada é de abril deste ano, ao qual foram acrescentadas 132 nomes de empregadores que tenham apresentado trabalho análogo à escravidão .

