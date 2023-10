Brasil deve registrar 70 mil casos de câncer de mama em 2023

O início do Outubro Rosa – mês dedicado à conscientização sobre a prevenção e tratamento do câncer de mama – foi destaque entre os pronunciamentos dos deputados na sessão ordinária desta segunda-feira (2).

O presidente da Comissão de Saúde, deputado Dr. Bruno Resende (União), citou dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca) que indicam que este ano a doença vai atingir mais de 70 mil mulheres em todo o país.

Ele lembrou que há programas e políticas públicas para o diagnóstico precoce, capazes de proporcionar a cura em mais de 90% dos casos. “Mulheres de 50 a 69 anos precisam fazer a mamografia bilateral pelo menos a cada dois anos, segundo o Ministério da Saúde”, alertou.

Fotos da sessão ordinária

A deputada Janete de Sá (PSB) reforçou o alerta feito por Dr. Bruno Resende, ao anunciar que estava se deslocando até o Palácio Anchieta para participar da cerimônia oficial de lançamento do Outubro Rosa no estado.

“É importante que as mulheres façam o autoexame, tocando as mamas para ver se há alguma alteração, caroço ou nódulo. É preciso também fazer o teste de mamografia, aproveite que estamos no Outubro Rosa e o faça”, apelou.

Estatuto do Idoso

O deputado Mazinho dos Anjos (PSDB) destacou que o Estatuto do Idoso completou 20 anos no dia 1º de outubro. Segundo ele, de acordo com reportagem veiculada na imprensa, o governo federal registrou mais de 1.300 denúncias de violência contra pessoas da terceira idade no Espírito Santo. O parlamentar não informou o período dos registros.

Considerando “altíssimo” o índice, Mazinho relatou que muitas pessoas da terceira idade sofrem violência patrimonial dos próprios parentes, subtraindo aposentadorias e pensões.

“Precisamos ampliar esse debate aqui na Casa, pois se trata de um assunto grave; a população está envelhecendo e precisamos cuidar com atenção deste tema”, observou.

Operação Virtude

No contexto da fala de Mazinho, o Espírito Santo aderiu à Operação Virtude, deflagrada em âmbito nacional pelo Ministério da Justiça no mês de outubro, com o objetivo de combater todos os tipos de violência contra a pessoa idosa.

As atividades são comandadas pela Gerência de Operações Integradas da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Geop/Sesp) e realizada em conjunto pelas Polícias Civil (PCES) e Militar (PMES) do Espírito Santo.

Houve diligências em casas de amparo a idosos localizadas em Vitória, Nova Venécia e Jaguaré. O trabalho a ser desenvolvido no Estado prevê ações de repressão, mas, especialmente, de prevenção e orientação do público-alvo na Região Metropolitana da Grande Vitória e no interior.

Reflorestamento

E o líder do governo, deputado Dary Pagung (PSB), relatou o encontro do qual participou no último final de semana, juntamente com o colega parlamentar Sergio Meneguelli (Republicanos), em celebração aos 25 anos do Instituto Terra.

Na ocasião, o governador Renato Casagrande (PSB) autorizou que o Estado adquira ou conceda área de dois alqueires no município de Baixo Guandu para instalação de viveiro de mudas de plantas a serem utilizadas pelo Instituto Terra no trabalho de reflorestamento do Vale do Rio Doce.

Presidido pelo fotógrafo Sebastião Salgado, reconhecido por exposições fotográficas temáticas realizadas mundo afora, o instituto desempenha várias atividades de reflorestamento e recuperação de nascentes no Vale do Rio Doce.

Fonte: POLÍTICA ES