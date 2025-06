Brasil completa 28 dias sem novos casos e se prepara para declarar erradicação nesta quarta

O Brasil atingiu nesta quarta-feira (18.06) a marca de 28 dias sem registro de novos casos de influenza aviária de alta patogenicidade (IAAP) em granjas comerciais. O período, conhecido como vazio sanitário, começou após a desinfecção da propriedade em Montenegro (RS), onde foi identificado o primeiro foco da doença no país.

Com o fim desse intervalo, o governo brasileiro se prepara para comunicar oficialmente à Organização Mundial da Saúde Animal (Omsa) a erradicação do surto. A informação foi confirmada pelo secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura (Mapa), Luis Rua, que também afirmou que todos os países importadores da carne de aves brasileira serão notificados.

O cenário, porém, ainda é de cautela no comércio exterior. Segundo balanço do Mapa divulgado na semana passada, 21 países e blocos econômicos — incluindo a União Europeia — mantêm embargos à carne de aves de todo o território nacional. Outros 19 restringem as compras apenas ao Rio Grande do Sul, e quatro limitam a suspensão ao município de Montenegro.

Enquanto isso, as exportações de carne de frango recuaram 13% em maio em relação ao mesmo mês de 2024, de acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). Apesar disso, o impacto no consumo interno foi mínimo, já que a maior parte da produção é destinada ao mercado nacional.

Desde o foco em Montenegro, o Mapa investigou outras seis suspeitas de gripe aviária em granjas comerciais, localizadas em Santa Catarina, Tocantins, Minas Gerais e novamente no Rio Grande do Sul. Todas foram descartadas após análise laboratorial.

O Ministério reforça que a influenza aviária não é transmitida pelo consumo de carne de aves ou ovos, e que os produtos seguem seguros para consumo. Com o reconhecimento da erradicação, o governo espera que os países importadores retomem as compras e reduzam ou encerrem as restrições comerciais.

Fonte: Pensar Agro