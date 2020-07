Brasil chega a 79.488 mortes causadas pela Covid-19 e 23.529 novos casos

Amazônia Real Brasil ultrapassou os 80 mil mortos por coronavírus

Neste domingo (19), o Brasil chegou a marca de 79.488 mortes causadas pela Covid-19, de acordo com dados do Ministério da Saúde. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados mais 716 óbitos e 23.529 novos casos.

No total, já são agora 2.098.389 casos confirmados da doença no país. Segundo números do Ministério da Saúde, 1.371.229 são os casos recuperados.

São Paulo segue como o estado com mais pessoas infectadas, seguido por Ceará, Pará e Rio de Janeiro. São Paulo e Ceará também são os dois estados com mais mortes no Brasil, seguido pelo Rio de Janeiro e depois o Pará.

Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Paraíba são os estados com alta em número de novas mortes na última semana.

Já Espírito Santo, São Paulo, Mato Grosso, Acré, Amapá, Pará, Alagoas, Bahia, Maranhão, Pernambuco e Sergipe estão em estabilidade. Apenas Amazônas, Roraima, Ceará e Rio Grande do Norte estão com os números em queda.