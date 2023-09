Bragantino vence o Grêmio e cola no G4 do Brasileirão

O Red Bull Bragantino saiu vitorioso no confronto contra o Grêmio, com placar de 2 a 0, em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, que ocorreu nesta noite (14).

Os gols da equipe paulista foram marcados por João Pedro (contra) e Vitinho, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

Além dos dois gols, o Bragantino teve mais dois tentos anulados por impedimento, sendo eles de Eric Ramires e Sorriso.

Com essa vitória, o Massa Bruta alcançou 39 pontos e assumiu a 5ª posição na tabela. Essa pontuação é a mesma do Flamengo e Grêmio, que estão em quarto e terceiro lugar, respectivamente, mas estão à frente devido ao número de vitórias (11 e 12, contra 10).

O Bragantino abriu o placar aos 19 minutos com um gol contra de João Pedro. Após uma sobra de bola no lado esquerdo, Vitinho chutou para o meio e o lateral, caído, acabou desviando a bola para dentro do próprio gol.

Aos 46 minutos do primeiro tempo, Vitinho ampliou a vantagem para o Massa Bruta, aproveitando um rebote de Grando após uma boa finalização de Helinho.

O Grêmio teve duas grandes chances de marcar no primeiro tempo, com Suárez e Reinaldo, mas não conseguiram converter em gol.

No segundo tempo, o Red Bull Bragantino controlou a partida e não foi ameaçado pelo time gaúcho, que mostrou-se cansado e sem forças para ao menos descontar o placar.

