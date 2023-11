Bragantino vence o Corinthians e cola no Botafogo no Brasileirão

O Red Bull Bragantino emplacou mais uma vitória no Campeonato Brasileiro. Na noite deste domingo (5), no Nabizão, o Massa Bruta venceu o Corinthians por 1 a 0 pela 32ª rodada do Nacional. Com gol do atacante Helinho, o Braga chegou aos 58 pontos na terceira colocação.

Esta foi a terceira vitória do Red Bull Bragantino sobre o Corinthians em 2023. Pelo Paulistão, vitória por 1 a 0 com gol de Artur. No primeiro turno do Brasileiro, outro 1 a 0, com gol de Eduardo Sasha.

A próxima partida da equipe de Bragança Paulista será diante do São Paulo, às 20 horas desta quarta-feira (8), na Vila Belmiro.

O jogo

As primeiras chegadas ao ataque de ambas as equipes foram com chutes de longa distância. Giuliano arriscou logo no primeiro minuto pelos visitantes. Helinho, aos 7 minutos, pelo Braga. As duas tentativas passaram por cima do gol.

O Massa Bruta quase abriu o placar aos 9 minutos. Após cruzamento de Juninho Capixaba, Sasha subiu entre os zagueiros e desviou de cabeça, obrigando Cássio a saltar para encaixar.

Aos 22 minutos, Lucas Evangelista arrancou pela direita, passou por dois marcadores e passou para Henry Mosquera na área. O colombiano limpou o zagueiro e chutou forte, porém a bola bateu na rede pelo lado de fora. No minuto seguinte, Helinho soltou uma bomba de fora da área e viu Cássio rebater a tentativa.

O Braga seguiu pressionando e o gol saiu aos 28 minutos. Após Helinho tabelar com Henry Mosquera em cobrança curta de escanteio, o camisa 11 conduziu até a ponta da grande área e soltou uma pancada no ângulo para vencer Cássio e explodir o Nabizão.

Léo Ortiz e Sasha ainda finalizaram aos 40 e aos 41 minutos, respectivamente, porém as tentativas saíram pela linha de fundo.

A equipe bragantina voltou do intervalo com a mesma intensidade da etapa inicial. Logo aos 5 minutos, Henry Mosquera recebeu de Matheus Fernandes e disparou no campo de ataque. O atacante até driblou Cássio na entrada da área, porém não conseguiu finalizar. Helinho tentou o chute após receber o passe de Henry, mas a bola explodiu na marcação.

Aos 21 minutos, Thiago Borbas recebeu de Helinho na área e soltou um forte chute, mas Cássio espalmou. Aos 34, Luan Cândido aproveitou cobrança de escanteio e desviou de cabeça, porém a bola cruzou a pequena área e saiu pela linha de fundo.

O Corinthians ainda conseguiu uma perigosa finalização com Maycon, aos 35 minutos, mas Cleiton buscou no cantinho e garantiu o 1 a 0 para o Massa Bruta no placar.

Red Bull Bragantino 1 x 0 Corinthians

Local: Nabizão;

Público: 10797;

Renda: R$ 467.335,00;

Árbitro: Raphael Claus-SP (FIFA);

Assistentes: Neuza Ines Back-SP (FIFA) e Leandro Matos Feitosa-SP;

Cartão amarelos: Helinho (Red Bull Bragantino); Fagner e Gustavo Mosquito (COR);

Gol: Helinho, aos 28min do 1ºT (Red Bull Bragantino).

Red Bull Bragantino: Cleiton; Andrés Hurtado, Léo Realpe, Léo Ortiz e Juninho Capixaba (Raul); Matheus Fernandes, Jadsom (Luan Cândido) e Lucas Evangelista; Helinho (Talisson), Sasha (Thiago Borbas) e Henry Mosquera (Vitinho). Técnico: Pedro Caixinha.

Corinthians: Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos; Fausto Vera (Renato Augusto), Maycon, Matías Rojas (Pedro) e Giuliano; Ángel Romero (Gustavo Mosquito) e Yuri Alberto (Felipe Augusto). Técnico: Mano Menezes.

Fonte: Esportes