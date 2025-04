Bragantino vence Botafogo e conquista primeira vitória no Brasileirão

Em partida disputada neste sábado (12.04), no Estádio Nabi Abi Chedid, o Bragantino venceu o Botafogo por 1 a 0, garantindo seus primeiros três pontos no Campeonato Brasileiro. Com o resultado, a equipe paulista chegou aos quatro pontos, enquanto o Botafogo permanece com a mesma pontuação na tabela.

O gol da vitória foi marcado logo no início do jogo, com Eduardo Sasha balançando as redes para o Bragantino.

O Jogo

O Bragantino não demorou a mostrar sua força em casa. Logo no primeiro ataque, a equipe abriu o placar. Após uma cobrança de escanteio ensaiada, Juninho Capixaba cruzou rasteiro para Eduardo Sasha, que não perdoou e mandou a bola para o fundo da rede.

O gol não diminuiu o ritmo da partida, que se manteve aberta, com ambas as equipes buscando o ataque. Aos 21 minutos, o Botafogo teve a chance de empatar quando Igor Jesus acertou a trave em um chute da entrada da área. O Bragantino respondeu em seguida, com John John finalizando para a defesa de John e Mosquera aproveitando o rebote, mas Jair salvou o Botafogo em cima da linha.

O Botafogo voltou a assustar aos 33 minutos, com uma falta cobrada por Alex Telles, mas o duelo seguiu equilibrado até o intervalo, com o Bragantino mantendo a vantagem.

No segundo tempo, o Botafogo iniciou pressionando, com Artur chutando para uma boa defesa de Cleiton logo no primeiro lance e Patrick de Paula arriscando de longe, com a bola passando perto do gol.

No entanto, o Bragantino conseguiu conter a pressão inicial e equilibrou o jogo, passando a ter mais posse de bola. Apesar de ambas as equipes se manterem no ataque, as chances claras de gol não se concretizaram, com as finalizações pecando na precisão.

Na reta final, o Botafogo voltou a pressionar, e Igor Jesus teve uma boa chance aos 36 minutos, mas Cleiton fez outra grande defesa. No entanto, o Bragantino conseguiu segurar a vantagem e garantir a primeira vitória no Brasileirão.

Próximos confrontos:

Botafogo: Receberá o São Paulo na próxima quarta-feira, no Estádio Nilton Santos.

Bragantino: Visitará o Sport na Ilha do Retiro, também na quarta-feira.

FICHA TÉCNICA | BRAGANTINO-SP 1 X 0 BOTAFOGO-RJ

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Data: 12/04/2025

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Daniella Coutinho Pinto (BA)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Cartões amarelos: John John e Cleiton (Bragantino); Marlon Freitas e Gregore (Botafogo)

Gol: Eduardo Sasha, aos 4′ do 1º T (RB Bragantino)

BRAGANTINO: Cleiton, Andrés Hurtado (Eduardo Santos), Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Juninho Capixaba; Gabriel, Ramires, Jhon Jhon (Gustavo Neves) e Eduardo Sasha (Isidro Pitta); Henry Mosquera e Lucas Barbosa (Vinicinho). Técnico: Fernando Seabra

BOTAFOGO: Jhon, Vitinho (Mateo Ponte), Alexander Barboza, Jair e Alex Telles (Cuiabano); Gregore, Marlon Freitas (Mastriani) e Patrick de Paula (Matheus Martins); Artur (Santiago Rodríguez), Igor Jesus e Jefferson Savarino. Técnico: Renato Paiva