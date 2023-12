Bragantino perde para o Fortaleza e sai da briga pelo Brasileirão

O Fortaleza venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 1 no Estádio Nabi Abi Chedid, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O time da casa não conseguiu reverter a situação após sair atrás do placar e acabou derrotado.

Com esse resultado, o Fortaleza matematicamente fica fora da disputa pelo título, mas garante uma vaga na Libertadores por meio de outros resultados.

Com a derrota, o Bragantino agora ocupa a sexta posição, com 59 pontos, e já não tem mais chances de alcançar o líder Palmeiras, que possui 66 pontos.

No entanto, o empate entre Athletico-PR e Cruzeiro garante ao Bragantino uma vaga no G6 e pelo menos uma vaga na pré-Libertadores.

Já o Fortaleza encerra uma sequência de dez jogos sem vencer e sobe para o 11º lugar, com 48 pontos, entrando na zona de classificação para a Copa Sul-Americana.

Na penúltima rodada do Brasileirão, as duas equipes voltam a jogar neste domingo, às 18h30, horário de Brasília.

O Bragantino enfrenta o Coritiba, que já está rebaixado, no Estádio Nabi Abi Chedid. Já o Fortaleza joga contra o Goiás, também rebaixado, na Arena Castelão.

A partida começou movimentada, mas o Fortaleza conseguiu segurar o Bragantino defensivamente e abriu o placar aos 13 minutos, com Pikachu.

Pouco depois, aos 22 minutos, ampliou o placar com Calebe. O Bragantino conseguiu descontar nos acréscimos do primeiro tempo, com Eduardo Sasha aproveitando jogada de Mosquera.

Na segunda etapa, a partida ficou mais truncada e o Bragantino não conseguiu criar boas oportunidades.

O jogo teve duas expulsões, uma para cada time, com Eric Ramires e Alerrandro sendo expulsos após revisão do VAR. Com dois jogadores a menos, o Bragantino não teve forças para buscar o empate e saiu com a derrota.

