Bragantino já classificado para Libertadores, encara o Vasco que precisa “fazer contas” para permanecer na Série A

O Red Bull Bragantino entra em campo às 21h30 desta quarta-feira (6) para se despedir do Campeonato Brasileiro. Em São Januário, no Rio de Janeiro, o Massa Bruta enfrenta o Vasco da Gama pela última rodada do Nacional. A partida será transmitida pelos canais Globo e Premiere.

Vindo de uma vitória por 1 a 0 sobre o Coritiba, o Braga soma 62 pontos na sexta posição. Já classificado para a Conmebol Libertadores 2024, o técnico Pedro Caixinha quer encerrar o ano com mais um resultado positivo. Em 37 rodadas, o Massa Bruta somou 17 vitórias, 11 empates e 9 derrotas, com 48 gols marcados e 33 sofridos.

“Em primeiro lugar, respeito total pelo Vasco. Mas respeito total também pela competição. O Vasco só depende de si dentro desta posição, que não deve ser uma posição nada cômoda. Nós temos que respeitar isso, temos que valorizar isso da parte do adversário, mas temos que valorizar também aquilo que é a competição ética desportiva, competir de uma maneira muito leal, muito forte e fechar da melhor maneira. Nós fechamos um ciclo de cinco jogos sem ganhar. Desses cinco jogos, quatro foram derrotas. Sabemos o que nos custaram essas derrotas, mesmo em termos de lugares na classificação ou lutar por algo mais”, disse Pedro Caixinha, que ainda completou.

“Sabemos que vai ser um jogo muito difícil, mas queremos terminar da melhor maneira para deixar a última imagem, o último frame desse filme de uma época que foi muito interessante em termos de comportamentos e consolidação dos mesmos, de uma pontuação que já faz história nessa instituição. Mas vamos querer ir por mais, até porque temos objetivos, como eu falava ainda há pouco. Definimos na volta do primeiro turno que seríamos melhores no segundo turno e, para ser melhor, temos que somar três pontos no próximo jogo”, comentou.

Red Bull Bragantino e Vasco empataram em 1 a 1 no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, no Nabizão. Gustavinho marcou o gol do Massa Bruta.

