Bragantino goleia o Flamengo por 4 x 0 pelo Brasileirão

O Red Bull Bragantino goleou na 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. No Nabizão, o Massa Bruta não deixou o Flamengo jogar e venceu por 4 a 0. Eduardo, Henry Mosquera (duas vezes) e Alerrandro marcaram os gols da partida.

Com o resultado, o clube de Bragança Paulista chega aos 17 pontos, na nona posição. São quatro vitórias, cinco empates e duas derrotas na competição nacional.

Na próxima rodada, o Braga recebe o Goiás no domingo (25), às 18h30, novamente no Estádio Nabi Abi Chedid.

O JOGO

O Massa Bruta pressionou desde o início no campo de ataque e praticamente não deixou o adversário respirar. A primeira oportunidade clara surgiu aos 7 minutos. Eduardo Sasha recebeu na intermediária, dominou, fez o giro, avançou e disparou o tiro de fora da área. A bola tinha endereço, mas o goleiro Matheus Cunha caiu bem para espalmar para escanteio.

Cinco minutos depois, Vitinho dominou pela esquerda e fez o cruzamento. A defesa afastou, mas Jadson antecipou o adversário na intermediária, roubou a bola e finalizou com força, mas Matheus Cunha fez a defesa.

Matheus Fernandes fez bom passe para Lucas Evangelista dentro da área aos 18 minutos. O camisa 8 fez o pivô e serviu Henry Mosquera, que bateu rasteiro de primeira e obrigou Matheus Cunha a fazer nova defesa e espalmar para escanteio.

Aos 33, Jadson cortou o contra-ataque do Flamengo e acionou Henry Mosquera na intermediária. O colombiano dominou e rapidamente finalizou. A bola desviou no meio do caminho, passou com muito perigo próximo à trave direita e saiu para escanteio.

O Braga abriu o placar aos 39 minutos. Juninho Capixaba arriscou o chute de longa distância e mandou uma pancada na direção do gol. Matheus Cunha saltou e espalmou para escanteio. Na cobrança, Lucas Evangelista levantou na área, Eduardo subiu mais do que todo mundo para cabecear firme e balançar as redes.

Na segunda etapa, o ritmo seguiu intenso. Logo no início, aos 2 minutos, Henry Mosquera carregou pela esquerda, passou pela marcação e bateu firme rasteiro. O goleiro Matheus Cunha mandou para escanteio.

O segundo do Braga saiu aos 6 minutos. Henry Mosquera recebeu novamente pela esquerda, driblou Thiago Maia, puxou para o meio e soltou uma bomba de fora da área. A bola morreu no canto esquerdo do gol, sem chances para o goleiro.

Os Bragantinos seguiram tomando conta do jogo. Aos 10 minutos, Vitinho recebeu pela direita, puxou para o meio e mandou uma pancada de perna esquerda. A bola passou com muito perigo, mas subiu demais e foi para fora.

Aos 19, o Massa Bruta trocou passes na intermediária e a bola chegou até Sorriso, que dominou pela direita já dentro da área, puxou pra esquerda e finalizou. A bola saiu sem muita força e Matheus Cunha fez a defesa.

Dois minutos depois, Sorriso novamente recebeu pela direita, fez belo domínio, puxou para a perna canhota e arriscou o chute de fora da área. A bola subiu demais e foi para fora.

Aos 28, Aderlan recebeu pela direita, no bico da área, e fez o cruzamento. Mosquera subiu bem e cabeceou, mas a bola foi para fora.

O terceiro saiu aos 30 minutos. Juninho Capixaba cruzou da esquerda, Lucas Evangelista subiu e cabeceou. A bola bateu na trave e sobrou para Alerrandro, que só empurrou para o fundo do gol.

Aos 34 minutos, quase o quarto. Juninho Capixaba ficou com sobra de bola dentro da área e, mesmo desequilibrado, tentou a finalização. A bola atravessou a área e encontrou Alerrandro, que chutou na trave.

Mas não demorou muito para a goleada ser concretizada. No minuto seguinte, aos 35, Matheus Fernandes fez uma jogada espetacular pelo meio e lançou para a esquerda do ataque. Henry Mosquera contou com a falha do defensor adversário, ficou com a bola, carregou para dentro da área, driblou a marcação, puxou para a perna direita e bateu rasteiro no canto oposto para balançar as redes e fechar o placar. Um um golaço no Nabizão para fechar o placar.

FICHA TÉCNICA

Red Bull Bragantino 4 x 0 Flamengo

Local: Nabizão;

Público: 10.103;

Renda: R$492.460,00;

Árbitro: Anderson Daronco-RS (FIFA);

Assistentes: Mauricio Coelho Silva Penna-RS e Thiaggo Americano Labes-SC;

Gols: Eduardo, aos 39min do 1T, Henry Mosquera, aos 6min e aos 30min do 2T, e Alerrandro, aos 35min do 2T (Red Bull Bragantino).

Red Bull Bragantino: Lucão; Eduardo, Luan Patrick e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Jadsom (Aderlan), Lucas Evangelista (Praxedes) e Eric Ramires (Gustavinho); Henry Mosquera, Sasha e Vitinho (Sorriso). Técnico: Pedro Caixinha.

Flamengo: Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Léo Pereira (Ayrton Lucas); Thiago Mais, Gerson, Everton Ribeiro (Erick Pulgar) e Arrascaeta; Everton e Pedro (Bruno Henrique). Técnico: Jorge Sampaoli.

