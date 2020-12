Bragantino derrota Fortaleza em confronto válido pela 25ª rodada da Série A

Em jogo válido pela 25ª rodada do Brasileiro da série A, o Fortaleza Esporte Clube foi derrotado pelo Bragantino por 2 a 1. Jogo ocorreu neste sábado, 12, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Os gols da equipe da casa foram marcados por Carlinhos, contra, e Thonny Anderson. De pênalti, Juninho fez o gol do Fortaleza. Com a derrota, o Tricolor do Pici permanece com 30 pontos, e é ultrapassado pelo Massa Bruta, com 31 pontos.

O jogo

O primeiro tempo foi bastante movimentado e com os dois times criando chances para balançar as redes. Logo no primeiro minuto, Bergson invadiu a área e finalizou no travessão do goleiro Cleiton, do Red Bull Bragantino. A partir dos 10 minutos o time paulista passou a dominar as ações e chegou ao primeiro gol. Aos 12, Luan Cândido aproveitou cobrança de escanteio e cabeceou para as redes. A bola, porém, antes de entrar desviou no lateral-esquerdo Carlinhos.

Com jogo equilibrado, o Tricolor do Pici buscou o empate ainda na etapa inicial. Aos 44 minutos, após consulta do VAR, o árbitro marcou pênalti no pisão de Ligger em Mariano Vásquez dentro da área. Juninho foi para a cobrança e não desperdiçou, deslocando o goleiro.

Na etapa final, os dois times mostraram melhor futebol e consequentemente tiveram chances de fazer gol. Aos 11 minutos, David aproveitou falha de Raul e ficou cara a cara com Cleiton, mas foi desarmado pela zaga do adversário.

O Red Bull Bragantino respondeu aos 28 minutos, quando Artur passou pela marcação e cruzou para Lucas Evangelista, que finalizou rasteiro e forçou Felipe Alves a defender com os pés. Red Bull Bragantino buscou a vitória e conseguiu aos 42 minutos, quando Tony Anderson tabelou com Artur e finalizou forte, sem chances de defesa para Felipe Alves, dando números finais ao confronto.

As duas equipes voltam a campo pelo Campeonato Brasileiro no próximo domingo (20). O Fortaleza faz o clássico com o rival Ceará no Castelão e, jogando em casa novamente, o time de Bragança recebe o Athletico (PR) no Nabi Abi Chedid.