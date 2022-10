Bradesco é condenado em R$ 3 mil por descontar benefício do INSS

Lorena Amaro Bradesco é condenado a pagar indenização por danos morais em Monsenhor Gil

O juiz da Vara Única da Comarca de Monsenhor Gil, Sílvio Valois Cruz Júnior, condenou o Banco Bradesco S.A. a pagar R$ 3.000 à cliente por danos morais.

Segundo a sentença, trata-se de uma ação movida pela autora, após observar que houve a realização de descontos junto ao seu benefício previdenciário, em razão de uma suposta contratação de empréstimo consignado feito com o banco.

De acordo com a sentença, os fatos veiculados indicam que não houve contratação do empréstimo e não foi provada a existência do referido contrato. Dessa forma, o banco deverá restituir o valor e a indenização à autora, a fim de compensar a lesão suportada.

A sentença considera ainda que o valor indenizatório deve atender ao seu caráter pedagógico, ou seja, deve servir como meio de desestimular novas condutas ilícitas análogas.





