Brad Pitt nega que tenha perfil em site de relacionamento

Ao receber o prêmio de melhor ator coadjuvante no SAG Awards por seu desempenho no filme “Era uma vez em… Hollywood”, Brad Pitt fez discurso bem humorado e disse que colocaria a foto com a estatueta em seu perfil no Tinder. Mas, segundo a coluna “Page Six”, tudo não passou de uma grande brincadeira. O próprio astro confessou em entrevista que não está cadastrado no aplicativo de relacionamento. “Não estou lá. Eu nem tenho certeza de como tudo funciona. Pareceu-me engraçado”, comentou o ator, de 56 anos.

A coluna procurou representantes do Tinder para saber se o número de assinaturas tinham crescido depois da declaração de Pitt no SAG, mas não obteve uma resposta. Em outra entrevista, agora ao programa “Entertainment Tonight”, Brad Pitt falou sobre o encontro com Jennifer Aniston, com que foi casado entre 2000 e 2005, que movimentou as redes sociais nos últimos dias. Muita gente torceu por um retorno. “Não sei. Sou muito ingênuo e vou continuar assim”, desconversou Pitt.

Encontro com Jennifer Aniston

O encontro de Jennifere Pitt nos bastidores do SAG rendeu. Vivien Killilea Best, a fotógrafa que registou o abraço da dupla entregou detalhes do momento nas redes sociais. Segundo ela, o ator partiu na direção da estrela de forma emocionada assim que ela desceu do palco com o prêmio de melhor atriz em série dramática por “The Morning Show”.

“Eu estava nos bastidores do SAG e ouvi uma voz familiar gritando ‘Aniston! Aniston!’. Virei-me e vi essa jóia de um momento acontecer”, escreveu a fotógrafa. Nas imagens de Vivien, Brad Pitt e Jennifer estão de mãos dadas e abraçados, e parecem felizes em estar no mesmo ambiente.