Brad Pitt estaria namorando modelo 29 anos mais jovem; conheça

Divulgação Brad Pitt





Segundo o jornal norte-americano New York Post, uma fonte próxima a Brad Pitt confirmou o namoro do astro com a modelo alemã Nicole Poturalski. Um dia antes da confirmação, o ator de 56 anos foi visto com a jovem, que é 29 anos mais nova, no aeroporto de Le Bourget, nos arredores de Paris.

“Eles estão passando um tempo juntos, curtindo umas férias só eles”, afirmou o contato do New York Post. Após chegare a Paris, os dois teriam alugado um carro e foram até o sul da França. Tablóides britânicos ainda afirmam que o ator levou a namorada para Château Miraval, propriedade adquirida por ele e a ex- esposa Angelina Jolie em 2011 por US$ 67 milhões — o equivalente, hoje, a mais de 375 milhões de reais.

Aos 27 anos, Nicole Poturalski já tem um filho e chocou a muitos por conta de sua semelhança com Jolie. A fonte do New York Post ainda chama atenção para a possibilidade de Pitt e a modelo estarem juntos já há alguns meses. Isso porque Poturalski fez uma postagem há dois meses na qual fala sobre “amor”, mas sem citar ninguém. “Sábados são dias de reflexão, leituras e aproveitar com a minha cara metade”, disse.

Confira um tuíte do jornal Daily Mail mostrando o flagrante da chegada de Pitt com a namorada em um aeroporto na França:

Brad Pitt, 56, and German model and Angelina Jolie lookalike Nicole Poturalski, 27, ‘CONFIRM their romance’ https://t.co/dt6hS1ANhn — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) August 27, 2020