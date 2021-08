BR Distribuidora passa a se chamar Vibra Energia; entenda o motivo da mudança

Sophia Bernardes BR Distribuidora (BRDT3) passa a se chamar Vibra Energia

Nesta quinta-feira (19), a BR Distribuidora (BRDT3), companhia subsidiária da Petrobras, comunicou que irá mudar de nome para Vibra Energia.

A atualização faz parte do plano estratégico da empresa, que busca impulsionar cada vez mais pessoas e negócios.

Nova identidade da BR Distribuidora

Em suma, a nova identidade da Vibra Energia firma um momento de crescimento e transformação de organização e cultura dentro da companhia.

Você viu?

Desse modo, com base no relacionamento com o público de maneira geral, a empresa estabelecerá uma proximidade e convivência com os clientes, assim como um plano estratégico visando o futuro.

De acordo com documento, a antiga BR Distribuidora caminha para um momento de transição energética, além de investir em melhorias da governança e nos temas ESG (práticas ambientais, sociais e de governança).

Sobre a Vibra Energia

A Vibra Energia compreende cerca de 18 mil clientes, sendo direcionada no segmento de agronegócio, aviação, transporte, comércio, indústrias eletrointensivas, produtos químicos e supply house.

Saiba mais em 1Bilhão , parceiro do iG.