BR 262 é liberada após incêndio em caminhão com carga de ácido clorídrico

O risco de um incêndio atingir uma carga de ácido clorídrico provocou o fechamento completo da BR 262, na cidade de Brejetuba, na região do Caparaó capixaba, na tarde deste sábado (07). O produto estava num caminhão que parou bem próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na região. Bombeiros foram acionados para acompanhar a situação.

O fechamento da pista aconteceu no km 131 da BR 262, quando um princípio de incêndio foi identificado na cabine do caminhão. Logo o fogo se espalhou por toda a estrutura e corria o risco explosão se atingir o compartimento de transporte do ácido clorídrico.

O fogo foi controlado e não houve vítimas. Com atendimento dos Bombeiros, a pista foi totalmente liberada por volta de 16h10 e o trânsito retornou ao normal no trecho.

A PRF ainda não confirmou a causa do incêndio na parte da frente do caminhão.