BR-101 no ES vai ter interdições e desvios por 40 dias para obras do Contorno do Mestre Álvaro

As mudanças no tráfego serão realizadas em dois pontos da rodovia: entre os km 246 e 248 e os km 278 e 280

A partir da próxima segunda-feira (13), a BR-101, na região da Serra, terá desvios em dois pontos em razão das obras do Contorno do Mestre Álvaro. As interdições vão durar cerca de 40 dias.

As obras estão em fase final. Em outubro, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, em visita ao Espírito Santo, anunciou que o Contorno do Mestre Álvaro será inaugurado no dia 15 de dezembro.

O comunicado das interdições a partir da próxima semana foi feito pela concessionária que administra a via, a ECO 101.

De acordo com a empresa, os desvios no tráfego vão ocorrer para que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) realize a interligação do Contorno do Mestre Álvaro à BR-101.

As mudanças no traçado da rodovia ocorrerão entre os km 246 e 248 (próximo ao bairro Chapada Grande) e entre os km 278 e 280 (próximo ao bairro Jacuhy, no Contorno de Vitória).

Desta forma, segundo a ECO 101, os motoristas devem ficar atentos às sinalizações e respeitarem os limites de velocidade, de acordo com as placas existentes ao longo das obras.

A concessionária deu detalhes de como ficará o trânsito no local, e enviou também imagens. Confira:

Entroncamento Norte, do km 246 ao km 248 (próximo ao bairro Chapada Grande na Serra) – 13/11

– Sentido Norte (Rio de Janeiro/Bahia): Os motoristas que trafegam pela BR-101/ES/BA, sentido Linhares, nas proximidades do km 248, devem respeitar a sinalização existente no local, onde haverá um pequeno desvio à direita seguindo no percurso original da rodovia, que permanecerá em pista simples neste trecho.

– Sentido Sul (Bahia/Rio de Janeiro): Quem estiver trafegando na via atual, sentido Vitória, será desviado à direita, próximo ao km 246, para uma via lateral à BR-101, passando na nova alça do Contorno do Mestre Álvaro, seguindo sob o novo viaduto construído, e depois retornando ao trajeto original da rodovia.

Entroncamento Sul, do km 278 ao km 280 (próximo ao bairro Jacuhy, no Contorno de Vitória) – 20/11 – Sentido Norte (Rio de Janeiro/Bahia): A via atual possui duas faixas de rolamento. O desvio projetado reduzirá para pista simples e os motoristas que trafegam pela BR-101/ES/BA, sentido Vitória, nas proximidades do km 279, devem respeitar a sinalização existente, onde haverá um pequeno desvio a direita seguindo no percurso original da rodovia.

– Sentido Sul (Bahia/Rio de Janeiro): A via atual possui duas faixas de rolamento. O desvio projetado reduzirá para pista simples, nas proximidades do km 278, e conduzirá o tráfego para uma via lateral à BR-101, passando na nova alça do Contorno do Mestre Álvaro, seguindo sob o novo viaduto construído, e depois retornando ao trajeto original da rodovia sentido Viana.