BR 101 | Homem morre em acidente com carreta em Jaguaré

Veículo dos Correios bateu de frente com um Fiat Uno, motorista morreu no local. A pista ficou parcialmente interditada por quase quatro horas

Um morreu em um acidente na madrugada deste sábado no Km 93 da BR101, na altura de Jaguaré, no Norte do Estado. O acidente foi entre um automóvel Fiat/Uno e uma carreta dos Correios.

De acordo acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) o acidente foi por volta de 0h40, os veículos bateram de frente, as causas não foram divulgadas. O motorista do Fiat Uno, identificado como Robson dos Santos, morreu no local do acidente. Já o motorista da carreta, um homem de 35 anos, não teve ferimentos.