BR-101 é liberada e bloqueada novamente em Pedro Canário, no Norte do ES

O trecho do km 17, da BR-101, localizado em Pedro Canário, na região Norte do Espírito Santo, foi parcialmente liberado e interditado novamente neste domingo (18). A interdição ocorre devido à queda de uma barreira provocada por fortes chuvas que atingiram a região. As informações são do Folha Vitória.

De acordo com a Eco101, concessionária que administra a via, por volta das 14h12 trânsito foi liberado no sistema pare e siga. No local, equipes realizavam a sinalização e avaliavam todas as medidas necessárias.

⚠️Pedro Canário – 16h05

km 16 ao 17 – Por questões de segurança viária e forte chuva neste trecho, a concessionária interditou totalmente a rodovia neste ponto. O local está sinalizado e as equipes adotando todas medidas necessárias. Atenção à sinalização! — Eco101 (@_eco101) December 18, 2022

Entretanto, após as fortes chuvas que continuam a cair no local, às 16h05 o trecho voltou a ser totalmente por questões de segurança.

Ainda segundo a concessionária, o local está sinalizado e as equipes adotando todas as medidas necessárias. É solicitado que os motoristas fiquem atentos à sinalização presente no trecho da rodovia.