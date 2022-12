BR 101 é interditada após cratera se abrir em São Mateus, no Norte do Estado

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a interdição teve início às 5h, em virtude da erosão na pista. Até o momento, não há previsão de liberação

A BR-101, no Norte do Espírito Santo, foi totalmente interditada no início da manhã desta segunda-feira (19), após uma cratera se abrir no km 71,5, em São Mateus

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a interdição teve início às 5h, em virtude da erosão na pista.

⚠️🛑🚧 ATENÇÃO – INTERDIÇÃO TOTAL DE RODOVIA 🚧🛑⚠️ BR101, km 71,5,São Mateus/ES: Pista TOTALMENTE interditada, desde 05h00, em virtude de erosão na pista.

Outros pontos de interdição nesta segunda-feira

Ainda na BR-101, no km 162, próximo a empresa Weg, em Linhares, a rodovia também precisou ser totalmente interditada. Segundo a PRF, a interdição acontece por conta de um alagamento na pista e não há previsão de liberação.

⚠️🛑🚧 ATENÇÃO – INTERDIÇÃO TOTAL DE RODOVIA 🚧🛑⚠️ BR101, km 162, próximo a empresa Weg, Linhares/ES: Pista TOTALMENTE interditada, em virtude de alagamento do leito carroçável da rodovia.

SEM PREVISÃO DE LIBERAÇÃO.

SEM PREVISÃO DE LIBERAÇÃO. pic.twitter.com/H6sSsF4cwF — PRF – Espírito Santo (@PRF191ES) December 19, 2022

Pedro Canário

No km 17 da BR-101, em Pedro Canário, o trânsito flui no sistema pare-siga. Segundo a PRF, a rodovia precisou ser interditada novamente no domingo (18), devido à queda de uma barreira provocada por fortes chuvas que atingiram a região.