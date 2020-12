BPTran recebe novos equipamentos e viaturas

Foi realizada na tarde desta terça-feira (22) a solenidade de entrega de novos equipamentos e viaturas na sede do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), no Parque Moscoso, em Vitória.

A cerimônia contou com a presença da vice-governadora, Jaqueline Moraes da Silva; do secretário de Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ofranti Ramalho; do diretor do DETRAN-ES, Givaldo Vieira; do comandante-geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus; e do comandante do BPTran, tenente-coronel Glariston Fonseca Nascimento.

A aquisição dos equipamentos no ano de 2020 se deu por meio de recursos oriundos do convênio firmado entre a PMES e o DETRAN-ES, com mediação do BPTran. Tais equipamentos proporcionam melhores resultados e celeridade na realização do policiamento ostensivo de trânsito. São instrumentos modernos, com aplicabilidades variadas, dotados de alta tecnologia, fato que projeta a PMES na vanguarda do policiamento de trânsito nacional.

Foram adquiridos radares portáteis de velocidade, leitores ópticos de placas – OCR, drones, minivans, pick-ups, motocicletas de média alta potências, etilômetros passivos e convencionais, painéis móveis de mensagens variáveis e ainda diversos outros equipamentos voltados ao serviço operacional e administrativo de trânsito.

“A corporação alcança benefícios significativos e assim também a população capixaba, que poderá contar com um serviço de qualidade, pautado no dinamismo e eficiência, em prol de um trânsito mais seguro”, destacou o comandante-geral, coronel Douglas Caus.

Todos os equipamentos adquiridos estão homologados e certificados pelo organismo de controle de qualidade, estando ainda todo o efetivo do BPTran e boa parte do efetivo da instituição devidamente capacitado ao seu uso, uma vez que foram promovidas diversas instruções de capacitação ao longo do ano de 2020 por técnicos fabricantes e instrutores da unidade.

“A palavra é de gratidão aos envolvidos nesse processo de modernização do BPTran e da prestação do serviço de policiamento ostensivo de trânsito na PMES, especialmente ao secretário de Segurança Pública e Defesa Social, ao diretor do DETRAN e ao comandante-geral, por apoiarem a unidade e lutarem juntos nessa conquista. Aos nossos patrulheiros de trânsito fica a palavra de avante, firmes e constantes no cumprimento dessa árdua e valorosa missão de cuidar e salvar vidas no trânsito, agora com novos equipamentos, mas com o mesmo comprometimento e a mesma dedicação nunca minorados”, discursou o tenente-coronel Fonseca.

Informações à Imprensa:

Diretoria de Comunicação Social PMES:

CORONEL JOSÉ AUGUSTO PICCOLI DE ALMEIDA

Tels. (27) 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

Tel. (27) 3636-8715

E-mail: [email protected]