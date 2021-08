BPTRAN realiza operação “Carga Pesada” e flagra veículos em mau estado de conservação

Na manhã dessa terça-feira (24) o Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) realizou mais uma operação “Carga Pesada” na Rodovia Leste Oeste, próximo a entrada do bairro Vale Encantado em Vila Velha. O foco foi verificar as condições de circulação de veículos pesados, a validade dos exames toxicológicos dos condutores e a busca por armas e drogas em desenvolvimento do programa K9. A fiscalização aconteceu durante a manhã.

Nada foi constatado em relação a drogas e armas. Os condutores abordados encontravam-se dentro dos parâmetros estabelecidos em relação aos seus respectivos exames.

Foram flagrados oito veículos pesados trafegando em mau estado de conservação, além de outras irregularidades. Foram lavrados os autos de infração e dado o prazo de cinco dias úteis para que regularizassem a situação. Todos os condutores foram orientados que após esse prazo seus veículos receberiam uma restrição administrativa impedindo seu licenciamento.

No que se refere às condições dos veículos o capitão Hércules destacou que “normalmente os motoristas até sabem da importância dos pneus para o seu veículo, mas nem sempre dão a devida atenção para esse item de segurança tão importante. O proprietário de um veículo pesado precisa ter consciência de que a falta de manutenção é uma irresponsabilidade que pode custar à vida de outras pessoas”, pontuou.

Nova Lei do Toxicológico

O BPTran alerta que o Código de Trânsito Brasileiro instituiu a partir do dia 12 de abril de 2021 uma mudança em relação à validade do exame toxicológico. Ele passa a ser periódico e deve ser realizado a cada dois anos e meio e não mais no ato da renovação da CNH. Segundo a Nova Lei, todos os motoristas habilitados nas categorias C, D ou E com idade inferior a 70 anos, deverão, respeitadas as atualizações, se submeterem ao teste. Aos condutores com 70 anos ou mais o exame segue obrigatório no ato da renovação da CNH.

Os condutores que forem flagrados dirigindo sem ter realizado o exame da Nova Lei do Toxicológico Periódico poderão ser penalizados com uma infração gravíssima, gerando sete pontos na CNH, suspensão do direito de dirigir por três meses (o retorno do direito de dirigir é condicionado à realização de novo exame, previsto na Lei 14.071/20, com resultado negativo) e pagamento de multa no valor de R$1.467,35 (valor atual de 2021, sujeito à alteração), conforme descrito na Resolução 843/2021 do CONTRAN.

“Trata-se de uma forma de evitar que motoristas de caminhão, ônibus, transporte escolar, entre outros, dirijam sob o efeito de drogas que alterem a sua capacidade motora no trânsito e, assim, diminuir o risco de acidentes”, ressaltou o capitão Hércules.

