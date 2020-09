BPTran, Polícia Civil e Ministério Público realizam Operação Metano

.

Foi realizada na manhã desta terça-feira (01) a Operação Metano, com participação do Batalhão de Policiamento de Trânsito da Polícia Militar, da Divisão Especializada de Delitos de Trânsito da Polícia Civil e do Ministério Público do Estado. A ação teve por objetivo fiscalizar veículos que utilizam sistema de combustão alimentação a Gás Natural Veicular (GNV), dentre as espécies de particulares e de aluguel.

Com início às 07h00min, a fiscalização contou com pontos de abordagem nos municípios da capital, de Cariacica e de Serra, locais em que se observa a movimentação volumosa de veículos com kit gás. Ação contou com policiais militares, delegados e agentes da Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito e a promotoria do ES.

Ao todo foram abordadas aproximadamente 128 pessoas, entre condutores e passageiros, 101 veículos entre veículos de passeio, taxi e usuários de aplicativos. Foram confeccionados 56 Autos de Infração de Trânsito (AIT) para variadas naturezas como: veículo não licenciado, condutor não habilitado, veículo com característica alterada sem permissão legal, conduzir veículo sem inspeção veicular, entre outras. Houve recolhimento de 23 Certificados de Licenciamento Anual (CRLV), de três CNHs, além da remoção de 13 veículos e confecção de 15 Termos Circunstanciados de Ocorrência, em consequência das infrações penais flagradas.

Estiveram presentes na coordenação da Operação o major Anderson Scotá Moreira, subcomandante do BPTran, o capitão Hercules Raul Maciel, o delegado de Polícia Civil Rafael Rocha Correa, o delegado de Polícia Civil Lauro Coimbra, o delegado de Polícia Civil Maurício Gonçalves da Rocha, a promotora Bianca Seibel Pinto da Promotoria Criminal de Cariacica e a promotora Paula Fernanda Almeida de Pazolini.

“Esta ação mostra efetivamente à população capixaba que as instituições do estado estão trabalhando incansavelmente em prol da segurança no trânsito espiritossantense. Estamos certos de que caminhamos para um ambiente mais seguro nas vias capixabas promovendo operações conjuntas tão importantes como esta” afirmou o capitão Hercules, auxiliar da coordenação da operação.

A promotora Paula Pazolini destacou que “o trabalho sincronizado da PC, PM e MPES é uma estratégia fundamental para a redução dos acidentes de trânsito da Grande Vitória. A fiscalização é necessária e utilizada para implementação da prevenção e repressão dos delitos de trânsito. Agir respeitando as regras de trânsito é essencial para um trânsito seguro”.

Informações à Imprensa:

Diretoria de Comunicação Social PMES:

CORONEL DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR

Tel. (27) 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

1º TENENTE ANTHONY MORAES COSTA

Tels. (27) 99625-1106 / 98823-8857

E-mail: [email protected]