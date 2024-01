BPTran inaugura modelo eletrônico de BOAT com vítima

O Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) inaugurou o novo modelo de registro de Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (BOAT) em plataforma eletrônica. A ideia é proporcionar agilidade na confecção dos documentos de sinistros de trânsito que envolvam vítimas.

Funcionando oficialmente desde o último dia 02 de janeiro, a modalidade eletrônica de registro de BOAT proporcionará muito mais agilidade na confecção dos documentos, desonerando o cidadão em relação ao tempo de espera e disponibilizando equipes para o atendimento de outras demandas.

Quando ocorria um sinistro de trânsito com vítima (de qualquer natureza), as partes envolvidas precisavam ir ao Batalhão de Polícia de Trânsito para terem acesso ao registro do acidente. A partir de agora, os procedimentos serão adotados no local do ocorrido, possibilitando o registro imediato do BOAT e disponibilização mais ágil no sistema para impressão e/ou download do arquivo pela internet, através dos sites www.pm.es.gov.br ou www.detran.es.gov.br

De acordo com o chefe do setor de ocorrências do BPTran, tenente Martins, a novidade representa um grande avanço para a Polícia e cidadãos. “O novo modelo passou por fase de teste desde 2020, em um posto de trânsito da Grande Vitória. Agora está disponível a todos e em pleno funcionamento. Desde a fase de teste até a virada de ano, já registramos 1.660 sinistros com vítimas de forma eletrônica, uma agilidade para as equipes policiais e para os cidadãos envolvidos”, disse.

Os registros são confeccionados por meio de smartphones e impressoras adquiridos através de convênio com o Detran | ES. De acordo com o subcomandante da Unidade, major Flávio Cavatti, trata-se de mais um avanço tecnológico para o BPTran que já disponibiliza outras facilidades ao seu efetivo e à sociedade de forma geral.

“Nós trabalhamos muito para transformar as aquisições de convênio em tecnologia que gerem agilidade no dia a dia de nossa tropa e facilidade ao cidadão que conta com nossos serviços. Além do novo modelo eletrônico de BOAT com vítimas, o batalhão disponibiliza o registro on-line para sinistros sem vítimas, facilitando a vida do cidadão que já não precisa, nesse tipo de ocorrência, aguardar uma viatura chegar, bastando que ele mesmo realize o registro de forma on-line. Para o policial, além das diversas ferramentas de consulta, disponibilizamos também o ‘Autua’, um aplicativo voltado para o apoio do trabalho ostensivo do agente fiscalizador, substituindo os antigos blocos de papel. São esforços que refletem também em outros equipamentos, tais como drones, leitores de placas, etilômetros, entre outros”, disse o major.

Outra possibilidade disponibilizada na nova ferramenta é a emissão do Laudo de Embriaguez, um documento que elenca os sinais da capacidade psicomotora alterada, crime previsto pelo artigo 306 do CTB, com pena de até três anos de detenção, além da multa e suspensão do direito de dirigir.

Os militares do BPTran também contam com os smartphones e impressoras térmicas e já estão aptos a produzirem os documentos de forma eletrônica.

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES