BPTran flagra motoristas inabilitados e recusas durante o final de semana

O Batalhão de Polícia de Trânsito, durante as ações de fiscalização, tem flagrado duas infrações que geram bastante risco aos usuários das vias públicas: a combinação álcool e direção e condutores inabilitados.

Como de costume, as fiscalizações do Batalhão de Trânsito ocorreram em diversos pontos da Grande Vitória, em diferentes dias e horários. Apenas no último final de semana foram flagrados 114 condutores que se recusaram a realizar o teste de alcoolemia, além de outros 23 que não eram habilitados.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, cerca de 70% do número de sinistros com resultado morte envolvem condutores alcoolizados.

Para contribuir na redução desses índices, o Batalhão de Trânsito tem atuado em duas frentes: a fiscalização e a educação. Até agosto, foram quase 70 mil abordagens, com o registro de 49.478 autos de infração. Já no quesito educação, são dezenas de instituições atendidas, contemplando milhares de pessoas, entre crianças, jovens e adultos.

O BPTran realiza, em média, três fiscalizações diárias, em toda Grande Vitória. Os focos principais são documentação, condições veiculares e lei seca.

