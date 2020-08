BPTran encerra segunda turma do curso de Atualização de Agente de Trânsito

.

O Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), encerrou na quinta-feira (28), a segunda turma do Curso de Atualização de Agente de Trânsito com a realização de uma operação no município de Serra.

O curso teve carga horária de 32 horas/aula e foi realizado durante quatro dias. Os alunos receberam e atualizaram conhecimentos diversos como Legislação de Trânsito Aplicada, Ética Profissional e Cidadania e conhecimentos gerais sobre operações e procedimentos de trânsito e engenharia de tráfego.

Fizeram parte do aprendizado as operações práticas de fiscalização, que foram realizadas nos municípios de Vitória, Vila Velha e Serra. Nessas fiscalizações os alunos aprenderam e revisaram procedimentos de fiscalização de veículos de carga, motocicletas e motofretistas, automotores com sistema de combustão Gás Natural Veicular (GNV) e ainda regras e normas de circulação gerais.

Ao longo dos dias de atualização foram feitas operações que resultaram em 577 veículos abordados entre autos, taxis/aplicativos, caminhões e motos, e ainda mais de 800 condutores e passageiros; foram confeccionados cerca de 200 autos de infração de trânsito, em consequência de diversas irregularidades como conduzir veículo não licenciado, condutor inabilitado, veículo circulando sem equipamento obrigatório de segurança, entre outras.

Também foram removidos mais de 50 veículos com irregularidades; recolhidos 29 CRLVs e 07 CNHs, como medidas administrativas consequentes às infrações verificadas. Além disso, um condutor foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil porque estava conduzindo veículo com CNH cassada por ordem judicial, fato que configura crime de trânsito.

“Temos absoluta certeza de que essas fiscalizações foram de extrema importância para o reaprendizado e para atualização de conhecimentos dos agentes do BPTran, porém, maior importância ainda se deu ao aumento significativo da segurança nas vias fiscalizadas e os benefícios gerados à sociedade capixaba, usuária das vias públicas”, afirmou o capitão Sandro de Almeida, Auxiliar de coordenação do Curso.

