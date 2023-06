BPTran divulga resultados das ações do Maio Amarelo 2023

O Batalhão de Polícia de Trânsito divulgou nesta quinta-feira (1º) os resultados obtidos através das ações do Maio Amarelo 2023.

Com o tema “no trânsito, escolha a vida”, as ações do Maio Amarelo 2023 pelo Batalhão de Polícia de Trânsito foram bastante abrangentes este ano.

Além das operações de fiscalização, milhares de pessoas foram alcançadas pelas ações educativas, cuja finalidade foi trazer à luz a necessidade da mudança de condutas para a promoção de um trânsito mais seguro.

Nas ações repressivas, apenas no mês de maio, o BPTran realizou um pouco mais de 90 operações de fiscalização, abordando mais de 10 mil condutores. Foram 6387 autos de infração, 4835 testes de alcoolemia, com 815 recusas de condutores a submeterem-se ao teste.

Infelizmente, o grande número de recusas nos aponta que uma parcela significativa de condutores ainda insiste em dirigir alcoolizado, mesmo sendo este um dos principais fatores de risco causadores de sinistros no trânsito. São condutas que ajudam a inflacionar o expressivo número de mortos e feridos todos os anos.

Exatamente por isso, este ano o comando do BPTran robusteceu também as ações educativas, na intenção de sensibilizar crianças, jovens e adultos em relação às responsabilidades individuais que fazem a diferença na promoção de um trânsito mais pacífico e cidadão.

Foram dezenas de palestras, exposições e até simulado de atuação conjunta, como o que aconteceu no município de Serra, envolvendo diversos atores que participam das consequências oriundas dos sinistros de trânsito.

Outras ações conjuntas também foram desenvolvidas em parceria com o Detran e prefeituras, sempre com foco na orientação preventiva.

Durante todo mês de maio, parte do efetivo do BPTran foi disponibilizado para palestrar em escolas e empresas, resultando em milhares de pessoas alcançadas, atuais e futuros condutores. Empresas, como Arcelor e Vale, e escolas, como Marista, Colégio Renovação e Senai, foram agraciadas.

O comandante do BPTran, tenente-coronel Glariston Fonseca Nascimento, destacou a importância das ações: “o Maio Amarelo é um mês dedicado à conscientização no trânsito. Um movimento de repercussão mundial que busca despertar para condutas que devem ser adotadas o ano inteiro. Por isso, além das fiscalizações que fazem parte do nosso cotidiano, resolvemos enfatizar também as ações educativas, que orientam e mostram as razões pelas quais é importante que cada um contribua por um trânsito mais humano.” O comandante comentou também sobre a ênfase nas palestras em empresas e escolas: “embora já façamos palestras sempre que convidados, a novidade este ano foi o aumento no número desse tipo de ação, com resultados muito positivos no que diz respeito à adesão e satisfação dos públicos atingidos. A intenção é darmos continuidade durante todo ano”, disse o tenente-coronel Fonseca.

Informações à imprensa:

Assessoria de Comunicação da PMES:

Tenente-coronel MARIO DE OLIVEIRA FERNANDES JUNIOR

Tels. (27) 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

Tel. (27) 3636-8715

E-mail: [email protected]

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES