BPMA resgata serpente dentro de veículo em Santa Teresa

Nesta segunda-feira (21), policiais militares do 3º Pelotão da 1ª Companhia do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) resgataram uma serpente, animal da fauna silvestre. O animal foi encontrado na localidade de Vila Nova, zona urbana de Santa Teresa.

A serpente buscou abrigo no interior do automóvel que estava estacionado na garagem de uma residência. Segundo o proprietário, possivelmente a serpente entrou do automóvel durante a noite, pois o vidro do carro estava semiaberto.

Após recolher a serpente, que aparentemente estava saudável, foi feita a devolução do animal a um fragmento de Mata Atlântica da região.

O BPMA frisa a importância de comunicar sobre o aparecimento de algum animal silvestre em residências, para que seja removido com a máxima segurança possível.

