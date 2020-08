BPMA recolhe redes de pesca e apreende pássaros silvestres em cativeiro no Norte do ES

.

Durante a noite desta terça-feira (18), a equipe da Força Tática do 9º Batalhão apreendeu diversos entorpecentes no município de Cachoeiro de Itapemirim.

Em uma ação, militares receberem denúncias de tráfico de entorpecentes no distrito de Itaoca Pedra. No local denunciado foram apreendidos 598 pinos de cocaína e uma porção de 400 gramas do mesmo entorpecente; 11 buchas de maconha; 195 pedras de crack e uma porção de 33 gramas do mesmo entorpecente; uma balança de precisão; 11 munições de calibre 380; R$1.972 em espécie e materiais químicos para produção de entorpecentes. Uma pessoa foi detida.

Já no bairro Zumbi, foram realizadas buscas na Rua Nair Pereira Scarpini que resultou na localização de uma sacola preta contendo 50 buchas de maconha e uma porção média do mesmo entorpecente.

Os materiais ilícitos apreendidos e o detido foram entregues na delegacia local.

