BPMA realiza solenidade em São Mateus

Nesta quinta-feira (15), policiais militares da Terceira Companhia do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) participaram de uma solenidade militar realizada na sede da subunidade, no bairro Boa Vista, município de São Mateus.

O evento contou com a participação do comandante da unidade especializada, tenente-coronel Cosme Carlos da Silva, e teve por escopo realizar a entrega dos certificados de Honra ao Mérito, como forma de agradecimento pelos relevantes serviços prestados pelos colaboradores e parceiros da Terceira Companhia do BPMA, que se dispuseram a contribuir tanto com a Polícia Militar, quanto com o meio ambiente.

Receberam os certificados de Honra ao Mérito as seguintes personalidades: Dário Cezar Almeida Cruz, Bruno Vinturini Lima, José Alexandre Quiuqui, Evelton Nico, Wessley Marré Milanez e Eduardo Soares de Almeida.

Na sequência, foram lidos os elogios operacionais aos policiais militares que se destacaram nas mais diversas missões durante o primeiro semestre de 2021, assim como foram inaugurados a fachada da subunidade especializada, que ganhou camuflagem característica do BPMA, a placa de identificação e a garagem.

O comandante da Terceira Companhia do BPMA, capitão Fabrício Pereira Rocha, destacou os resultados operacionais alcançados no 1º semestre de 2021 e o excelente trabalho realizado pelos militares da subunidade. “Além de evidenciar os resultados alcançados, essa ação objetiva demonstrar o agradecimento pela participação dos parceiros junto às demandas em prol da preservação da ordem pública e do meio ambiente”, ressaltou o oficial.

O comandante do BPMA, tenente-coronel Cosme, agradeceu a todos os militares da subunidade, pelos serviços prestados com imensa dedicação à vida e ao meio ambiente. “Ressalto o compromisso com a missão e os excelentes resultados da tropa do BPMA, uma tropa qualificada, constituída de homens e mulheres valorosos e corajosos, que não medem esforços na construção de um ambiente operacional e administrativo de excelência.” destacou o comandante.

Ao final do evento, foi realizado um momento de oração em agradecimento Deus por todas as conquistas realizadas, e foi ofertado um coffe-break aos presentes, cujo qual transcorreu observando a todos os protocolos prescritos pela Secretaria de Saúde do Espirito Santo e a atual matriz de risco de convivência para a Covid-19.

