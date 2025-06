BPMA realiza palestra para alunos do ensino fundamental em Marechal Floriano

Nesta quinta-feira (26), uma equipe do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) prosseguiu até a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Victório Bravim, no distrito de Araguaya, em Marechal Floriano, a fim de palestrarem na etapa regional da Conferência Nacional Infanto-juvenil pelo Meio Ambiente (CNIJMA), evento promovido pelo Ministério da Educação em parceria com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).

A ação se tornou ainda mais especial para os militares sargento Pivetta e cabo Bravim, ex-alunos que realizaram toda a sua formação escolar nesta escola, e na oportunidade puderam ministrar uma palestra com a temática “Educação e Justiça Climática” para aproximadamente 150 alunos do 5º ao 9º ano do ensino fundamental. Foi um momento também de rever os professores, diretores e demais componentes do corpo docente da escola, que tanto contribuíram para a formação intelectual, moral e social dos referidos policiais.

O CNIJMA faz parte da preparação do país para a Conferência do Clima (COP30), que acontecerá este ano em Belém (PA) e contará com autoridades de todo o mundo. Para o BPMA, ações preventivas são de fundamental importância, pois visam a mudança de atitudes e hábitos que prejudicam o meio ambiente, promovendo uma maior consciência ambiental.

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES