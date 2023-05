BPMA promove Educação Ambiental para 355 alunos em Vila Velha

Na sexta-feira (12) foram realizadas palestras de cunho ambiental a todos os 355 alunos da Unidade Municipal de Ensino Infantil Corradino de Ciccio Padre Edmundo localizada em Paul, Vila Velha.

Durante as palestras foram apresentados aos alunos presentes a importância da preservação do meio ambiente equilibrado, a interação da fauna e flora com os recursos naturais, além do importante papel desempenhado pela Polícia Militar do Espírito Santo.

Um dia muito divertido e alegre para todos presentes, principalmente para as crianças que interagiram bastante no decorrer do dia.

O trabalho de educação ambiental desenvolvido pelo Batalhão de Polícia Militar Ambiental é de suma importância para a construção de valores sociais e atitudes voltadas para a conservação do meio ambiente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida.

Informações à imprensa:

Assessoria de Comunicação da PMES:

Tenente-coronel MARIO DE OLIVEIRA FERNANDES JUNIOR

Tels. (27) 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

Tel. (27) 3636-8715

E-mail: [email protected]

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES