BPMA prende homens com armas de fogo e petrechos para atividade de caça em São Mateus

.

Durante todo o final de semana, a 3ª Companhia do Batalhão de Polícia Militar Ambiental participou de uma Operação Integrada com agentes do IBAMA e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) no interior e arredores da Reserva Biológica de Sooretama, norte do Espírito Santo, com o intuito de combater e inibir a caça, a pesca e outros crimes ambientais naquela Unidade de Conservação.

A Operação contou com o emprego de 18 agentes, entre policiais militares ambientais, agentes do IBAMA, do ICMBio e vigilantes florestais da Reserva Natural Vale. As atividades consistiram na realização de diversas “blitzen”, com abordagens a veículos e pessoas, patrulhamento nas principais vias de acesso e incursões na mata para verificar vestígios que indicassem a presença de caçadores dentro da Unidade de Conservação.

Na madrugada de domingo (19), durante a realização de um ponto de bloqueio, policiais militares abordaram uma motocicleta e seus passageiros portavam duas espingardas calibre .22 utilizadas para caça, além de 12 munições calibre .22, facão, uma touca do tipo bala-clava, redes de espera e outros petrechos utilizados na atividade de caça.

O comandante dessa Unidade Militar, capitão Fabrício Pereira Rocha, informa que a atividade de caça é crime ambiental previsto no artigo 29 da Lei Federal 9.605/98 (Lei de crimes ambientais), assim como penetrar em Unidade de Conservação portando substâncias ou instrumentos próprios para a caça, também configura crime tipificado no artigo 52 do mesmo diploma legal, e podem implicar ao infrator a pena de seis meses a um ano e multa. Ele afirma ainda, que Operações dessa natureza, juntamente com os demais órgãos de segurança e de proteção ambiental devem continuar por prazo indeterminado em todas as Unidades de Conservação existentes no Estado, com o escopo de concentrar a repressão qualificada, aumentar a presença ostensiva da Polícia Militar nas comunidades e áreas rurais e salvaguardar os recursos naturais existentes na região, complementando o trabalho já realizado pelas outras Unidades Operacionais da PMES.

As duas pessoas foram detidas e encaminhadas à Delegacia de Polícia do município de São Mateus para serem autuadas, além de terem sido multadas pelo cometimento do crime ambiental.