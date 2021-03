BPMA participa de Operação Sucupira e apreende armas, documentos e dispositivos eletrônicos

Nesta quinta-feira (04) o Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) participou da Operação Sucupira, deflagrada pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES). A operação teve o objetivo de desarticular um grupo de criminosos que praticavam desmatamento e tráfico de madeira nativa nos municípios de Colatina, Governador Lindemberg, Marilândia e Vila Valério.

Foram cumpridos 35 mandados de busca e apreensão. A ação resultou na apreensão de três malotes de documentos, 12 pen drives, um HD externo, 18 celulares, quatro notebooks, dois computadores, três revólveres calibre 38, um revólver calibre 32, um revólver calibre 22, uma espingarda e três armamentos de calibres diversos. Além das apreensões duas marcenarias clandestinas foram interditadas e embargadas pelo IDAF.

Participaram da operação dois promotores de justiça, 12 agentes do Idaf, 30 policiais militares ambientais, 28 policiais militares do Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do MPES, além da participação do 8º Batalhão da Polícia Militar, por meio do Serviço Reservado.

A apuração dos fatos seguirá com a análise dos documentos apreendidos, de mídias, e dispositivos móveis, bem como oitiva de pessoas segundo o MPES.

