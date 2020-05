BPMA localiza casa com 67 pássaros da fauna silvestre brasileira em Serra

.

No último sábado (16), policiais militares do 9º Batalhão apreenderam uma arma de fogo no distrito de Itaoca Pedra, em Cachoeiro de Itapemirim.

Durante patrulhamento, militares abordaram um homem que estava com uma mochila nas costas. Dentro dela foi encontrado um revólver da marca Rossi com numeração raspada e sem munições.

O indivíduo foi conduzido à delegacia junto ao armamento apreendido.

