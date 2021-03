BPMA fiscaliza área desmatada de vegetação nativa em Laranja da Terra

O Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) constatou dano a vegetação nativa da Mata Atlântica no município de Laranja da Terra, nesta quarta-feira (03).

Militares do 3º Pelotão da 1ª Companhia do BPMA, ao realizarem fiscalização na localidade de Timbuva, zona rural de Laranja da Terra, encontraram cortes seletivos de quatro árvores nativas do bioma Mata Atlântica em estágio médio ou avançado, com uso de motosserra.

A área afetada atingiu aproximadamente de 180 m², totalizando um volume de 16,14 m³ de madeiras semelhante a espécie conhecida como peroba, e dentre elas , também uma embaúba.

Toda a documentação produzida pela Polícia Militar Ambiental foi encaminhada para o Ministério Público da região e demais órgãos ambientais, podendo o responsável, um homem de 71 anos, responder por crime ambiental com pena de detenção, multa ou ambas as penas cumulativamente.

