BPMA e órgãos de fiscalização ambiental do estado dão início à Operação “Mata Atlântica em Pé”

A Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), através do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), integra a “Operação Nacional Mata Atlântica em Pé – 2023”, que iniciou na manhã dessa segunda-feira (11) em 17 estados da federação.

No Espírito Santo, a operação é coordenada pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES), e conta com a participação dos demais órgãos de fiscalização ambiental, como o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF), Instituto Estadual do Meio Ambiente (IEMA); Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA); Agência Estadual de Recursos Hídricos (AGERH), além do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar – ES (NOTAER).

Estes agentes atuarão em conjunto no combate ao desmatamento em áreas e regiões já definidas, distribuídos por todo o estado, a partir de levantamentos técnicos com base em georreferenciamentos, visando a fiscalização do desmatamento ilegal e a proteção deste bioma tão importante, objeto de especial preservação.

A operação ocorrerá até o próximo dia 22, mas as ações no combate aos crimes contra a flora e, em especial, ao desmatamento ilegal, serão realizadas diariamente, sem cessar, visando não somente a repressão contra os infratores, mas a prevenção de novos delitos contra a nossa Mata Atlântica.

