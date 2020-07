BPMA divulga resultados operacionais do primeiro semestre de 2020

.

O Batalhão de Polícia Militar Ambiental do Espírito Santo, sediado na Área de Proteção Ambiental “Lagoa Jacuném”, município da Serra, divulgou hoje (14) os resultados operacionais referente ao 1º semestre de 2020.

Os números apresentados são reflexo das ações preventivas e repressivas do batalhão, que vem buscando incansavelmente proporcionar um meio ambiente equilibrado, gerando uma melhor qualidade de vida para a população capixaba.

As ações de fiscalização e patrulhamento do BPMA no primeiro semestre de 2020 resultaram na apreensão de 60 armas de fogo e 1.104 munições, equipamentos estes que eram utilizados na prática de crimes ambientais, como a caça de animais silvestres. Além disso, foi possível realizar a apreensão de 2.112 animais silvestres que eram mantidos em cativeiro de forma irregular, que poderão posteriormente ser soltos na natureza, para que possam desempenhar suas funções em liberdade. Essas ações levaram à condução de 160 pessoas à Delegacia de Polícia Civil, além da confecção de 378 termos circunstanciados ambientais.

Através dos resultados apresentados, o comandante do BPMA, tenente-coronel Cosme Carlos da Silva, parabeniza e agradece aos policiais militares pelo trabalho que eles vêm desempenhando junto ao batalhão ambiental: “Este comando muito se alegra com o desempenho dos militares do BPMA, que não medem esforços mesmo em tempos tão turbulentos, devido à pandemia do Covid-19. O objetivo é sempre proporcionar à sociedade capixaba um serviço de excelência, mesmo com o risco da própria vida, resultando em um meio ambiente melhor e mais seguro para as presentes e futuras gerações”.

