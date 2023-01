BPMA divulga o balanço anual de atividades de 2022

O Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) divulgou nesta quarta-feira (04) os resultados operacionais referentes ao ano de 2022. Os números refletem o empenho dos militares da unidade, na busca da prevenção e repressão aos crimes ambientais em todo o território do estado do Espírito Santo.

As ações de fiscalização e patrulhamento do BPMA no ano de 2022 resultaram na apreensão de 4.231 animais silvestres que eram mantidos em cativeiro de forma irregular. Essas ações levaram à condução de 136 pessoas à Delegacia

de Polícia Civil, além da confecção de 953 termos circunstanciados ambientais, e 8.199 boletins unificados produzidos.

No tocante à apreensão de armas de fogo, 136 foram apreendidas, acompanhadas de 2.050 munições, equipamentos estes que eram utilizados na prática de crimes ambientais como a caça de animais silvestres, além da possibilidade destas serem usadas também em crimes que atentem contra a vida humana.

Como ocorrência de destaque, salientamos a importância do BPMA na resolução do crime de roubo às agências bancárias da cidade de Santa Leopoldina, ocorrido em outubro de 2022, onde, através das técnicas de patrulhamento em área de mata aplicadas de forma cirúrgica pelo Comando de Ações Táticas em Mata Atlântica (COTAMA), foi possível a localização e neutralização dos indivíduos responsáveis pelo ato criminoso, além da recuperação do montante financeiro roubado e da apreensão de armas e munições em posse dos mesmos.

Quanto aos cursos ministrados pelo batalhão ambiental em 2022, destaca-se a formatura de mais 15 policiais pelo Curso de Operações Táticas em Mata Atlântica (III COTAMA), além da especialização de 19 militares do interior do estado no Curso de Técnicas Avançadas em Patrulhamento Rural (I CTAR) e da formação de 18 policiais ambientais como instrutores do Programa Educacional de Formação de Agentes Ambientais Sustentáveis (PROEFAS), capacitados através do I CFI PROEFAS.

O comandante da unidade, Tenente Coronel Cosme Carlos da Silva, agradece a todos os oficiais e praças que compõem o BPMA, por mais um ano de comprometimento com o serviço policial militar de excelência prestado pela unidade, fruto de um árduo e incansável trabalho na busca por um meio ambiente melhor para as presentes e futuras gerações, priorizando a vida em todas as suas ações.

Fonte: PM ES