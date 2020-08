BPMA constata supressão de vegetação nativa em Itarana

.

A equipe da 3ª Delegacia Regional (DR) da Serra, em apoio aos policiais civis de Minas Gerais, localizou e cumpriu um mandado de prisão temporária contra um homem de 22 anos, suspeito de homicídio cometido na cidade mineira de São Gotardo. Ele foi preso na manhã desse sábado (22), ao sair da casa de parentes em Jacaraípe, na Serra, onde estava escondido.

O responsável pelo 3ªDR, delegado Josafá da Silva, contou que eles receberam um pedido apoio da Polícia Civil de Minas Gerais, na última sexta-feira (21). “Assim que tomamos conhecimento do fato, os nossos policiais civis identificaram dois endereços de parentes do suspeito. Já na manhã deste sábado, o suspeito foi abordado no momento em que saiu de casa com a esposa”, explicou.

Ainda segundo o responsável pela operação, o detido é investigado pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), juntamente com outros suspeitos, pelo homicídio qualificado de uma vítima de 29 anos. “A vítima ficou desaparecida por, aproximadamente, 40 dias, entre os meses de março e abril deste ano, até seu corpo ser encontrado em uma área rural. As investigações apontam que ela foi violentamente agredida, podendo inclusive ter sido ateado fogo em seu corpo”, acrescentou.

O detido foi conduzido para o Centro de Triagem de Viana (CTV) e será encaminhado ao sistema prisional de Minas Gerais.

Texto: Fernanda Pontes

Assessoria de Comunicação Polícia Civil

Comunicação Interna – (27) 3137-9024

Agente de Polícia Fernanda Pontes

[email protected]

Atendimento à Imprensa:

Olga Samara/ Camila Ferreira

(27) 3636-1536/ (27) 99846-1111/ (27) 3636-9928 / (27) 99297-8693

[email protected]