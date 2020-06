BPMA celebra o Dia Mundial do Meio Ambiente

.

Para celebrar o Dia Mundial do Meio Ambiente, neste 5 de junho, o Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), preparou diversas atividades virtuais que serão desenvolvidas através do projeto “Junho Ambiental”.

A cada sexta-feira do mês de junho serão divulgados vídeos no perfil do Instragram @policiaambiental.es , com conteúdos acerca do meio ambiente, como cuidados com a água, preservação da fauna e flora e resíduos sólidos, além de abordagens sobre a atividade operacional desenvolvida pela unidade especializada.

Instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU), o Dia Mundial do Meio Ambiente tem como objetivo principal chamar a atenção de todo o mundo para os problemas ambientais e para a importância da preservação dos recursos naturais, que até então eram considerados, por muitos, inesgotáveis.

Desde o início do mês de junho, o BPMA tem buscado realizar atividades pela defesa da vida e do meio ambiente. Na região do Caparaó foi montado um cronograma de trabalho para prestar orientações aos produtores rurais através de ações educativas respeitando o distanciamento e outras precauções previstas.

“A ação é muito importante porque orienta, informa e educa o cidadão, visando coibir e prevenir a prática de infrações ambientais, muitas vezes cometidas por alguns produtores que insistem em desrespeitar a legislação”, informou a sargento Analzira Martins.

Ainda na região do Caparaó, na manhã desta sexta-feira (05), o BPMA realizou a destruição de 540 gaiolas de madeira que estavam armazenadas em sua sede em Guaçuí. Essas gaiolas são frutos da apreensão de 636 pássaros silvestres da fauna brasileira ocorridas no período de um ano, com destaque para a reinserção na natureza de 321 coleiros, 128 trinca-ferros, 20 catataus e oito papagaios Chauá, as duas últimas espécies em risco de extinção.

Para o comandante do pelotão, tenente Ailton Nunes, os números refletem os resultados das atividades e do comprometimento dos policiais militares que atuam nos 12 municípios da região do Caparaó capixaba.

O BPMA orienta que as denúncias devem ser feitas pelo telefone do Serviço Disque Denúncia 181 ou por meio do site www.disquedenuncia181.es.gov.br. Não há necessidade de se identificar e o anonimato é garantido.

