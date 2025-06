BPMA apresenta o balanço da Operação Três Santas

Foi concluída na manhã desta sexta-feira (27) a Operação Três Santas, ação promovida pelo Governo do Estado do Espírito Santo por meio de seus órgãos ambientais.

Durante os dias 23 a 27 de junho, diversas instituições, incluindo o Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), NOTAER, ICMBio, AGERH, IBAMA, IDAF, IEMA, secretarias municipais de meio ambiente, dentre outros parceiros, realizaram ações integradas de fiscalização, levantamento de dados e atendimento ambiental nos municípios de Santa Teresa, Santa Leopoldina e Santa Maria de Jetibá.

A operação resultou na fiscalização de 32 pontos distintos, gerando a aplicação de 13 multas que, somadas, totalizam o valor de R$ 339.000,00, além de 132.809,63 m² de área embargada.

Vale ressaltar a importância da Central de Monitoramento Ambiental do BPMA, que, com o auxílio de ferramentas e recursos, a exemplo do Painel de Monitoramento Florestal do Espírito Santo, consegue captar informações como a localização, área degradada, dentre outras, e repassá-las à equipe de serviço que, em campo, poderá realizar uma fiscalização mais precisa e assertiva das denúncias relacionadas à flora nativa.

Além da repressão aos crimes ambientais constatados na região, a presença constante do estado nessas regiões promove a prevenção das ações deletérias, desencorajando aqueles que cometem tais práticas a realizarem seus feitos. Nesse contexto, o BPMA e os demais órgãos ambientais seguirão, diuturnamente, com as fiscalizações, reafirmando o compromisso do Estado com a proteção ambiental, o uso sustentável dos recursos naturais e a presença ativa dos órgãos públicos nas regiões estratégicas do Espírito Santo.

