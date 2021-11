BPMA apreende dois quilômetros de rede de pesca durante fiscalização na APA Baía das Tartarugas

Policiais do Destacamento de Polícia Militar Ambiental Náutico do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (DPMA / BPMA), situado na Ilha do Frade, apreenderam na madrugada desta terça-feira (30) uma rede de pesca medindo aproximadamente 2.000 metros, armada irregularmente no interior da Área de Proteção Ambiental (APA) “Baía das Tartarugas”.

A ação ocorreu durante o patrulhamento embarcado na praia de Camburi, em Vitória, quando os militares flagraram pescadores em um barco de madeira retirando uma rede próxima à praia. Com a chegada da fiscalização, eles abandonaram todo o material e empreenderam fuga.

Os policiais recolheram toda a rede do local, encaminhando epara a 1° Delegacia Regional de Vitória, para providências cabíveis.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da PMES:

Tenente-coronel ANDERSON LOUREIRO BARBOZA

Tels. (27) 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

Tel. (27) 3636-8715

E-mail: [email protected]