BPMA apreende armas e munições durante atendimento de denúncia de caça em Santa Leopoldina

.

Na manhã desta terça-feira (09), a equipe de Operações Táticas em Mata Atlântica do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), apreendeu duas espingardas calibre 32, 12 cartuchos do mesmo calibre, lanterna e petrecho conhecido como canhão. Os materiais foram recolhidos na localidade de Barra do Mangaraí, zona rural de Santa Leopoldina.

A apreensão foi realizada devido a uma denúncia de prática de caça de animais silvestres na região. Durante o deslocamento, próximo à cachoeira do Mangaraí, a equipe visualizou duas pessoas, portando mochilas e sacolas, caminhando na estrada que ao avistarem a viatura demonstraram nervosismo.

Durante a abordagem foram encontradas frutas e petrechos que seriam utilizados para seva para caça, além de quatro pacas abatidas. Os responsáveis foram conduzidos para a Delegacia Regional de Santa Leopoldina apresentados à autoridade de plantão junto ao material apreendido.

