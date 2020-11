BPMA apreende armas de fogo e animais silvestres durante fiscalização

Na tarde desta terça-feira (17), militares do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) que atuam na região do Caparaó, se deslocaram até a localidade de Assunção, zona rural do município Muniz Freire, a fim de averiguarem denúncias de crime ambiental na região.

Durante o patrulhamento, a equipe flagrou uma casa às margens da Rodovia ES-484, contendo cinco pássaros silvestres em cativeiro, sendo quatro Trinca-ferros e um Coleiro, todos sem registro e autorização do órgão competente. Além dos animais, os policiais apreenderam uma arma de fogo de fabricação caseira. O responsável foi conduzido à Delegacia de Polícia Judiciária de Muniz Freire – ES, onde irá responder pelos atos ilícitos praticados.

O BPMA informa que a posse de arma de fogo e manutenção pássaros silvestres em cativeiro, necessitam de autorizações dos órgãos competentes, e a manutenção dos atos ilícitos possui previsão penal. A população pode ajudar realizando denúncias de crimes ambientais por meio do telefone 181 (Serviço Disque Denúncia) ou por meio do site www.disquedenuncia181.es.gov.br. Não é necessário se identificar, sendo garantido o anonimato.

