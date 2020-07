BPMA apreende arma e animais silvestres em Ibiraçu

Na manhã da última sexta-feira (02) foi deflagrada, em todo o Estado, a oitava fase da Operação Caim, planejada pela Superintendência de Polícia Especializada (SPE) da Polícia Civil (PCES). Nesta etapa, 19 prisões foram realizadas, além de apreensão de armas de fogo e munições.

Na Grande Vitória, a oitava edição da Operação Caim contou com cerca de 200 agentes de Segurança Pública, reunindo equipes da Polícia Civil, Companhia Independente de Missões Especiais (Cimpesp) da Polícia Militar (PMES), Força Nacional, Polícia Rodoviária Federal e Guardas Municipais, totalizando cerca de 200 agentes de segurança pública.

“É um trabalho importantíssimo realizado pela nossa Polícia Civil do Espírito Santo que propicia a chegada das forças de segurança até os locais de abordagem. Foram 19 pessoas presas, sendo três homicidas”, afirmou o secretário de Estado de Segurança Pública, Alexandre Ramalho.

O objetivo da Operação Caim é direcionar esforços das unidades especializadas da Grande Vitória e do interior do Estado para a redução dos índices de criminalidade, principalmente o número de homicídios. O foco é o combate a organizações criminosas que atuam, principalmente, na Grande Vitória, o cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão, e a prisão de homicidas e de traficantes.

Entre as prisões realizadas, destaca-se a de um indivíduo de 26 anos considerado de alta periculosidade. O detido possuía quatro mandados de prisão em aberto, tem envolvimento em, pelo menos, sete homicídios cometidos em Vitória, e é considerado um dos chefes do tráfico de drogas no Bairro da Penha. Ele foi encontrado durante buscas no bairro Bonfim, em Vitória

“Este é um homicida contumaz, com apenas 26 anos, porém autor de vários homicídios, nos bairros Piedade e Moscoso. No ano de 2018, ganhou notoriedade com o homicídio de dois irmãos, em 2019, também foi autor de um triplo homicídio> Neste ano, no dia 11 de junho, liderou um ataque no morro da Piedade que vitimou pessoas inocentes (…). Hoje, em um trabalho conjunto, efetuamos sua prisão”, relatou o titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória, delegado Marcelo Cavalcanti.

Histórico

O total da Operação Caim, até a oitava fase, é de 232 detenções, 49 armas, 1.315 munições, 11 veículos, drogas e mais de R$ 40 mil em dinheiro apreendidos. Em todo o Estado, 138 mandados judiciais foram cumpridos nas oito etapas.

O nome “Operação Caim” faz referência à história bíblica dos irmãos Caim e Abel, e remonta ao primeiro homicídio sobre o qual a sociedade teve conhecimento.





