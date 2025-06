Na última quinta-feira (26), em mais uma ação do “Junho Verde”, as equipes do Comando de Operações Táticas em Mata Atlântica (COTAMA) e da 1ª Companhia do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) realizaram uma operação conjunta em áreas conflagradas do município de Cariacica, com o objetivo de averiguar denúncias de manutenção irregular de animais silvestres em cativeiro.

Durante o patrulhamento no bairro Flexal II, as guarnições identificaram duas residências onde pássaros silvestres eram mantidos ilegalmente em cativeiro. Ao todo, foram apreendidos 13 pássaros, sendo seis coleiros, dois trinca-ferros, um sabiá, dois canários-da-terra, um sofreu e uma maritaca, além de cinco alçapões utilizados para a captura das aves.

Ainda no decorrer das diligências, as equipes localizaram e apreenderam uma arma de fogo calibre 9 mm, 23 munições do mesmo calibre, uma munição calibre .380 e dois carregadores para pistola 9 mm.

Um indivíduo foi detido e encaminhado, juntamente com os materiais apreendidos, à 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Cariacica, onde foi apresentado para as providências legais cabíveis.

Informações à imprensa



Assessoria de Comunicação da PMES:

Tenente-coronel Sônia Ribeiro Pinheiro

Tels. (27) 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

Tel. (27) 3636-8715

E-mail: [email protected]BPMA apreende arma de fogo, munições e pássaros silvestres em Cariacica

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES