Boxe integra Missão Europa do COB com 10 atletas e dois treinadores

Doze pessoas da equipe olímpica permanente de boxe estão de malas prontas para embarcar na sexta-feira (17) para Lisboa. Serão 10 atletas e dois treinadores. O boxe será uma das seis modalidades (as outras cinco são judô, ginástica artística, ginástica rítmica, natação e nado artístico) que vão fazer parte da primeira etapa da Missão Europa do Comitê Olímpico Brasileiro (COB). Um grupo total de 73 pessoas fará parte dessa primeira etapa do projeto.

Os pugilistas ficarão sediados no Complexo Desportivo Rio Maior, que foi especialmente preparado pelo COB para o Boxe do Brasil. O local fica na região metropolitana de Lisboa. O retorno da equipe de boxe está previsto para ocorrer entre os dias 15 e 22 agosto.

O controle sanitário imposto pelo governo do país europeu para que a Missão Europa do COB fosse viabilizada é bastante rigoroso. E, para cumpri-lo, atletas e comissão técnica do boxe e das outras modalidades passaram por testes para a covid-19 ainda no Brasil. Entre os membros da seleção de boxe, ninguém apresentou resultado positivo. Lembrando que, até essa quinta, o nadador João Gomes Júnior é o único integrante da equipe que teve o resultado positivo e foi afastado da viagem.

Na chegada dos brasileiros a Portugal, todos passarão novamente pelos testes e permanecerão em isolamento por 48 horas, até a divulgação dos resultados da sorologia. Apenas depois desse procedimento, aqueles que não estiverem infectados pela covid-19 estarão liberados para os treinamentos esportivos. Ainda está prevista uma terceira testagem antes do regresso de cada um dos integrantes da equipe verde e amarela ao Brasil.